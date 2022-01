Les comportements les plus détestés par les Européens sur les réseaux sociaux

Que vous soyez un anonyme ou une célébrité, vos publications sur les plateformes communautaires peuvent changer la perception que vos amis, votre famille et vos collègues ont de vous.

D'après une étude* réalisée par Kaspersky en décembre 2021 sur plus de 8 500 personnes âgées de 16 ans et plus sur 11 pays, "liker" "des publications faisant preuve de cruauté envers les animaux est le pire comportement pour les Européens sur les réseaux sociaux. Ils sont 60% à avoir une mauvaise opinion de la personne dans ce cas. Le pourcentage monte jusqu'à 66% pour les Italiens, 63% pour les Français et les Grecs et descend à 56% pour les Allemands, 54% pour les Roumains et 52% pour les Autrichiens.

Le racisme en ligne est le deuxième genre de contenus les moins bien perçus à 59%,devant les critiques sur le physique d'une personne à 56%.

38% des sondés pensent que les insultes envers les personnes handicapées sont potentiellement les plus nocives en termes de carrière ou de relations. C'est la France qui détient le pourcentage le plus important avec 46%, puis l'Espagne et la Grèce à 42%. La Suisse et la Slovaquie suivent à 30% et 31%.

Environ 1 personne sur 3 estime que partager des contenus s'opposant à la vaccination contre le Covid-19 (34%) et tenir des propos transphobes (32%) pourrait également endommager leur carrière.