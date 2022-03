Les compléments alimentaires : dangereux pour la santé ?

Les compléments alimentaires ont le vent en poupe, les ventes explosent. De plus en plus de gens en consomment. Et paradoxalement, on entend aussi de plus en plus qu’il faut s’en méfier. Les professionnels de santé alertent sur leurs dangers. Que faut-il alors penser ? C’est ce que nous allons voir avec Véronique Liesse, notre diététicienne-nutritionniste dans "La Grande Forme."