Les compagnons de la chanson, des marchands de bonheur

En 1946, la formation compte trois ténors, trois barytons et trois basses. Les neuf chanteurs enregistrent avec Edith Piaf la chanson " Les trois cloches " de l’auteur, compositeur, interprète et comédien, Jean Villard dit Gilles. Les trois cloches qui devient un tube sonnent le départ d’une carrière internationale pour les Compagnons de la chanson, toujours soutenus par Edith Piaf. La môme les emmène en tournée jusqu’aux Etats-Unis. Ils enchainent les succès. Jusqu’en 1956, ils chantent le plus souvent a cappella ou accompagné d’une guitare ou d’un piano. Ensuite, ils s’entourent d’un orchestre plus sophistiqué. Leurs prestations sont toujours agrémentées de petites scénettes pittoresques qui illustrent le thème des chanson. Entre les tournées internationales, ils participent au tour de France en 1959, passent à quatre reprises à l’Olympia et restent cinq mois à l’affiche de Bobino à Paris. Ils apparaissent dans toutes les émissions de variétés à la radio ou à la télévision, encensés par Guy Lux notamment. A leur palmarès, plus de 350 titres dont 50 inédits et une fréquence de 300 concerts par an. En décembre 1980, ils annoncent leur tournée d’adieu qui durera cinq ans. Les compagnons de la chanson réalisent leur dernier tour de chant au pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne le 14 février 1985, le jour de la Saint-Valentin pour démontrer une dernière fois leur passion pour la musique et la chanson. La formation la plus connue du grand public était composée de Fred et René Mella, Jean Broussolle, Guy Bourguignon, Jean-Louis Jaubert, Hubert Lancelot, Jean-Pierre Calvet, Gérard Sabbat, Jo Frachon et Gaston (Michel Cassez). Les frères Fred et René Mella s'éteindront la même année, en 2019.