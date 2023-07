Les Compagnons Bâtisseurs réunis à Tenneville pour construire une cuisine extérieure et bien plus encore

Mais cette construction n’est en réalité qu’un prétexte. L’essentiel est pour ces jeunes de pouvoir créer du lien, eux pour qui le parcours n’a pas toujours été simple. "Ici, on a un projet commun. On sent qu’on travaille tous ensemble. Puis on voit ce que l’on fait. Nous sommes partis de petits bouts de bois, et vous voyez où on en est", remarque Logan. Il n’a que 16 ans et a traversé la Wallonie pour aider à l’érection de cette cuisine. "C’est impressionnant car nous sommes avec toutes des personnes différentes et on apprend de chacun. On essaye de transformer les défauts des uns en qualité et tout le monde se comprend", enchérit Sulivan.

Et se comprendre n’est pas chose simple. Il s’agit d’une véritable équipe internationale avec notamment une Italienne et deux réfugiés Afghans. Omar est l’un d’eux et sait exactement pourquoi il est là : "Je veux découvrir les Belges, discuter avec eux. Aujourd’hui, après trois jours, j’ai déjà des amis."

Au terme de cette semaine, les jeunes auront finalement construit bien plus qu’une simple cuisine extérieure.