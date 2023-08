Les compagnons bâtisseurs retroussent leurs manches au centre Fedasil de Rixensart

Les chantiers de volontariat s'adressent à des jeunes de 18 à 30 et ils se déroulent en Belgique ou à l'étranger, pour des durées variables. Les actions peuvent s'exercer dans des domaines culturels, sociaux, environnementaux etc... L'objectif toutefois est toujours le même : ces expériences doivent permettre aux jeunes de développer des compétences liées à un travail ou à la vie en groupe et les aider à devenir des citoyens solidaires et responsables.