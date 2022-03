Les compagnies aériennes veulent une clarification rapide de la taxe embarquement

Selon le projet de loi, la taxe environnementale serait de 10 euros pour un passager (à partir de deux ans) dont "la destination n'est pas située à plus de 500 km à vol d'oiseau d'un aéroport belge", de 2 euros pour un voyageur "moyen-courrier" qui se rend dans une ville à plus de 500 km mais située dans l'espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse, et de 4 euros pour un passager "long-courrier", dont la destination est à plus de 500 km et est située en dehors de ces différents pays européens.

Cette taxe ne concernera pas les passagers en transit dans les aéroports belges.