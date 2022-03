Les communes lancent un appel aux citoyens pour répertorier les logements disponibles pour accueillir les réfugiés ukrainiens

Le Centre de Crise National et le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi ont lancé, via les différents gouverneurs des provinces, un appel aux communes. Il leur est demandé de réaliser une première estimation des logements de crise disponibles sur leur territoire qui pourraient accueillir des réfugiés ukrainiens. Le délai imposé aux communes est très court. La demande a été formulée lundi après-midi et elles ont jusqu’à mercredi 2 mars 10 heures pour transmettre cette liste au fédéral.

Les appels des communes aux citoyens se sont donc multipliés ces dernières heures, aussi bien sur les sites des communes que sur les réseaux sociaux.