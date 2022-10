Les communes de la région du Centre vont couper l’éclairage public cet hiver

Les bourgmestres des communes de la région du Centre se sont réunies mardi midi, ils ont pris une décision importante en vue d’économiser de l’énergie cet hiver. Ils ont décidé à l’unanimité de couper l’éclairage public entre minuit et 5 heures du matin. Un accord est intervenu avec Ores, le principal gestionnaire wallon de distribution d’électricité.

Une mesure qui entrera en vigueur à partir du 1er novembre 2022 et qui se terminera le 31 mars 2023. Cette décision ne concerne pas les voiries régionales. Sur ces routes, l’intensité des lumières sera diminuée là où les infrastructures le permettent.

Quid des fêtes locales ?

Des exceptions seront possibles notamment durant les festivités locales comme les soumonces et les carnavals. Enfin, durant les fêtes de fin d’année, il y aura toujours des illuminations de Noël mais il devrait y en avoir moins avec une intensité plus faible et elles s’éteindront aussi entre minuit et 5 heures du matin pour la plupart.