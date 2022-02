Les communes de Bastogne et Bertogne vont fusionner, une première en Wallonie

Les communes de Bastogne et Bertogne ne feront plus qu'une au lendemain des élections communales de 2024, relate vendredi L'Avenir. Les conseils communaux respectifs voteront l'acte d'intention dès ces prochains jours. Il s'agira d'une première en Wallonie.

Les deux communes se sont associées dans plusieurs projets ces derniers mois. Les bourgmestres donneront tous les détails vendredi matin, à Champs, dans la commune de Bertogne. L'instigateur de cette fusion a été la Commune de Bertogne avec l'aval de tout le collège "qui s'est rendu compte du bien-fondé d'une collaboration plus soutenue", précise le bourgmestre Christian Glaude. "Nous avons réfléchi aux soucis financiers des petites et moyennes communes. Une fusion facilite la gestion et engendre des aides plus importantes. C'est tout bénéfice pour les finances communales. Reste évidemment à faire abstraction de tout intérêt personnel et politique."

"La question qui nous a animés, c'est de savoir si en fusionnant, nous apporterions plus de services aux citoyens des deux communes", ajoute le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen. "Il existait déjà des partenariats légaux comme la zone de police, des nouveaux services comme le futur relais hall agricole ou la maison de tourisme."