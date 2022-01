Les commerces de jeux vidéo sont-ils en voie de disparition ?

Actuellement, le jeu vidéo sur support physique trouve aussi son salut grâce au marché de l’occasion.

Confirmation avec Kevin Kelner, qui gère le magasin Gamecash à Namur : " C’est ce qu’on fait ici. Au moins 80% du magasin, c’est de l’occasion et on touche vraiment toutes les générations. On a les nostalgiques qui viennent chercher des jeux et on a aussi les plus jeunes qui sont curieux, qui demandent si on n’a pas une vieille console en stock pour pouvoir jouer aux jeux auxquels papa jouait et dont il n’arrête pas de parler. "

Mais le compte ne se partage pas forcément et une fois que le jeu est acheté, il est acheté, c’est tout.

C’est l’avantage que garde le jeu sur support physique, il peut se revendre contrairement au jeu en ligne : " Chaque jeu acheté en ligne est lié à un compte, qu’on a créé sur la plateforme sur laquelle on veut jouer. Et c’est ce compte qui a tous les jeux. Mais le compte ne se partage pas forcément et une fois que le jeu est acheté, il est acheté, c’est tout. On ne sait plus rien faire, on l’a à vie et on ne sait pas le revendre."