Les commerces dans la grande banlieue liégeoise, la fausse bonne idée ?

Dans cet épisode du podcast Liège en Prime, une question cruciale d’aménagement du territoire : la multiplication des enseignes de grande distribution en périphérie de l’agglomération. Le cas d’Awans est sans doute emblématique : les chaînes de supermarchés en tous genres s’agglutinent autour du géant de l’ameublement à Hognoul. Au point de créer d’énormes problèmes de mobilité, les samedis : une sorte de voirie de contournement, de délestage, est rendue nécessaire. La localité vient de se doter d’un plan de développement commercial pour tenter de freiner un développement qui a été souvent anarchique, jusqu’ici. Comme l’explique Thibaut Smolders, pour les habitants, ces magasins constituent un service de proximité. Et puis ce sont des emplois, des taxes, des impôts, et budgétairement ce n’est pas négligeable. Mais il faut sans doute envisager l’affaire dans une perspective plus large. Petit à petit, c’est la cité ardente qui se vide de sa centralité. Le risque, à terme, c’est de favoriser un étalement urbain et d’accentuer la dépendance à la voiture. Comment éviter que chaque commune ne tente d’attirer des investisseurs sans se concerter avec ses voisins ? Comment coordonner, planifier, arbitrer les prétentions des uns et des autres ? Ce qui manque, c’est sans doute un outil de supracommunalité, pas simplement une conférence des vingt-quatre bourgmestres, pas seulement un petit comité, mais un lieu de débats démocratiques. En la matière, l’immobilisme règne encore, avec les réticences des petits potentats locaux qui craignent de perdre une parcelle de pouvoir.