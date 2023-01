Les commerçants liégeois respectent bien l’obligation de proposer un moyen de paiement électronique

Nous avons pu le constater, tous les commerçants visités possédaient bien un moyen de paiement électronique. Du marchand de gaufre à l’épicerie de quartier en passant par le boucher ! Un boucher qui se plie au règlement certes, mais à contrecœur !

Le coût du Bancontact s’élève à 600 euros, ce à quoi il faut ajouter 125 euros de location par trimestre.

"Je possède 2 enseignes", nous dit Luc André. " Le coût du Bancontact s’élève à 600 euros, ce à quoi il faut ajouter 125 euros de location par trimestre ". Pour ce commerçant, il n’est pas normal que ce soient les indépendants qui doivent supporter les frais des transactions. Et de demander cash à ses clients d’utiliser le plus souvent possible de l’argent liquide, pour maintenir le plus longtemps possible le système des pièces et billets.

Le président des commerçants, Jean Luc Vasseur, préconise plutôt les applications gratuites. " Mon vieux cordonnier l’utilise tous les jours avec bonheur ! " nous dit-il. Lui aussi peste sur l’obligation: pour lui, c’était aux banques à offrir les transactions aux commerçants et donc, en définitive, aux clients.

Et quand on évoque les sanctions brandies par les autorités, jusqu’à 60.000 euros d’amende pour les contrevenants, le ton se veut plus menaçant. "Si un de nos commerçants était frappé d’une telle amende, l’association liégeoise, le représentant, monterait assurément au créneau !"