Les commerçants face à une pénurie nationale de pièces de 10 et 20 centimes : pourquoi n’en produit-on pas plus ?

"Si vous payez en cash, merci de payer le compte juste." Peut-être voyez-vous fleurir ce genre d’écriteau sur les comptoirs de commerçants. Et pour cause, ceux-ci se retrouvent de plus en plus en manque de pièces de 10 et 20 centimes dans leur caisse. Difficile dès lors pour eux de donner le change à leurs clients.

Ce problème de pénurie n’est pas neuf. En décembre 2022 déjà les fédérations Febelfin, Comeos et Unizo tiraient à l’unisson la sonnette d’alarme face au manque de circulation de cette petite monnaie, encourageant les clients à payer davantage par voie électronique ou à régler le montant exact.

À l’époque, la crise du coronavirus était avancée pour justifier le frein à cette circulation et la guerre en Ukraine ainsi que le manque de matières premières pour justifier les problèmes de réapprovisionnement des autorités. Depuis, la situation n’a pas évolué…