Les commerçants du Palais du Midi ne voient pas le bout du tunnel

"C’est la misère et c’est la tristesse de quitter ces lieux, comme on quitte une famille…" Mohammed Bofous est restaurateur. Le Palais du midi, c’est son enfance, son travail. D’ici 2025, des engins de chantier auront remplacé son comptoir de pâtisseries marocaines. "On va travailler jusqu’au bout, on n’a pas le choix. Après, c’est le point d’interrogation, l’obscurité. On va voir ce que la Ville et la Stib vont proposer. On ne sait pas".