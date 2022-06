Les Cominois ont leur "Central Park": sept hectares pour flâner ou circuler en bordure de la nouvelle Lys

Route fluviale et piste cyclable

Une nouvelle piste cyclable longe la Lys, à côté de la route fluviale, destinée aux voitures et aux camions. Elle doit permettre de désengorger le centre-ville. Sur la rive française, une autre piste cyclable est également aménagée. "Il ne manque plus qu’une passerelle pour que les vélos puissent traverser la Lys en toute sécurité, sans passer par le pont de la rue du Fort…" lancent les autorités communales lors de l'inauguration, comme un appel du pied au ministre wallon des Infrastructures Philippe Henry.

Le parc doit encore évoluer. La pelouse n’est pas très épaisse et les 220 arbres plantés doivent grandir pour offrir de l’ombre aux futurs promeneurs. Mais les allées sont déjà dessinées. Et la balade offre une jolie vue sur la Lys, sur Comines (France) et sur les cinq hectares de zone humide épargnés par ce chantier.