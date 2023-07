Les comédies musicales : 50 incroyables histoires racontées par Hervé Meillon

A travers 50 épisodes, le célèbre animateur Hervé Meillon revient sur les histoires extraordinaires des comédies musicales françaises, depuis leurs débuts au XIXème siècle jusqu’à "Je vais t’aimer" en 2021 consacrée à Michel Sardou.

En quelques minutes, chaque épisode vous fera revivre les plus grandes comédies musicales, entre anecdotes historiques et extraits d’interviews et d’archives sonores, tout cela pour le plus grand bonheur de vos oreilles.

Saviez-vous par exemple que "Mozart, l’opéra rock" est parti en tournée en Ukraine, et que le spectacle avait été créé avec l’orchestre national pour sa représentation à Kiev ? Ou que les "Misérables" étaient restés à l’affiche pendant 16 semaines, avec un total de 107 représentations réunissant plus de 500 000 spectateurs ?

Les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort, Starmania, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, le Roi Soleil : il y a forcément une comédie musicale qui vous a fait vibrer et dont vous ne connaissez pas tout.

Découvrez notre nouveau podcast "Les comédies musicales à la française" animé par Hervé Meillon, à retrouver dès le 3 juillet sur Auvio et tout l’été sur VivaCité du lundi au vendredi à 15h30 et sur Viva+ le dimanche après-midi.