Séries belges : Laura Sépul et Roda Fawaz sont "Face à face" dans une nouvelle émission

Face à face, c'est une nouvelle émission disponible sur Auvio, qui fait la part belle à celles et ceux qui font les séries belges. Pour la première édition, Roda Fawaz et Laura Sépul se rencontrent et se dévoilent.

Dans “Face à face”, deux artistes de séries et films belges se questionnent, se racontent, dévoilent leurs parcours et partagent les plus gros challenges de leur métier. Pour la première émission, la comédienne Laura Sépul et l’acteur Roda Fawaz se rencontrent à l’occasion de la diffusion cette année de deux séries événement : Attraction et 1985. Ils évoquent ensemble leur carrière, entre séries belges, expériences à l’étranger et théâtre.

Ce premier épisode nous permet notamment de découvrir que les deux comédiens se sont donnés la réplique une seule fois jusqu'à présent : dans un court-métrage nommé D'homme à homme en 2016. Alors à l'aube de leur carrière, ils n'étaient pas encore connus du grand public. Roda Fawaz s'est en effet illustré peu après dans Unité 42, dans le rôle touchant de Nassim, avant de briller dans Invisible et 1985. Quant à Laura Sépul, les téléspectateurs l'ont rencontrée dans Ennemi public, quand elle incarnait Judith, la femme de Patrick Stassart. Particulièrement versatile, l'actrice a étonné le public en jouant Cynthia dans Baraki, qui reviendra à l'automne pour une saison 2, et tout récemment Agathe dans Attraction.

Écoutez les deux artistes se confier sur leur carrière, leurs doutes et leurs passions dans Face à face sur Auvio.