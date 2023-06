Les comédiens de doublage craignent de perdre leur travail à cause de l’IA

Les outils d’intelligence artificielle se développent à une vitesse V V prime et font craindre des pertes d’emplois dans plusieurs secteurs. On a senti le coup d’accélérateur depuis le début de cette année 2023 et le souci, c’est le manque d’encadrement et de lois. Des voix s’élèvent chez les acteurs et du syndicat du spectacle en France.

Les comédiens de voix off et de doublage voient déjà leur travail remplacé pour certaines tâches. En France, BFMTV nous apprend que Prodigious, une filiale de la boîte de comm Publicis spécialisée dans la production audiovisuelle, a dévoilé une IA dédiée aux voix de synthèse plus tôt cette année. Ce qui signifie clairement qu’on peut se passer des voix off des comédiens. Dans ce cas précis, cela concerne les voix de pubs, d’habillage TV et radio.

La question des droits est aussi cruciale car des sociétés commencent à demander à des comédiens de les céder pour ensuite les utiliser dans des programmes d’IA, voire ils les utilisent sans leur accord alors que les voix sont protégées.

Autre inquiétude : les progrès des Text-to-Speech (TTS), qui permettent de transformer un texte en voix, avec ou sans émotions. L’acteur Joachim Salinger affirme qu’elles "sont prêtes et opérationnelles, avec un rendu relativement naturel, voire très naturel.

"On sera bientôt capable simplement en lançant l’algorithme de faire parler Brad Pitt ou qui que ce soit en français avec une voix de synthèse, basée sur les caractéristiques de la voix originale, sans même avoir de problèmes de synchronisme, puisqu’on pourra modifier aussi le masque du visage du comédien pour que le synchronisme des lèvres corresponde au texte dit dans la langue cible : français, espagnol, hongrois…". Joachim Salinger

"Le danger concret, c’est qu’à terme, il n’y aura plus de boulot" a déclaré le comédien Jimmy Shuman. En France, le métier de voix de doublage représente 7000 emplois.

Pourtant, le Parlement européen doit voter la loi-IA, un projet de réglementation de l’intelligence artificielle, mais il tarde sérieusement à venir, et en attendant, on assiste à grand vide juridique.