Les coloquintes, belles plantes à ne pas croquer

La plante est coureuse. Elle produit de longues tiges. Au potager, elles rampent sur le sol. Si on installe la plante contre une clôture, près d’une haie ou d’arbustes, ces tiges vont grimper. Elles développent des vrilles pour s’accrocher et on verra les fruits pendre dans le vide, offrant leurs formes et leurs couleurs à hauteur des yeux. Des jardiniers s’amusent à créer des tunnels de courges.

Il est même possible de garder des coloquintes durant des années pour décorer la maison. Pour cela, il faut les faire sécher. Si les fruits sont bien mûrs, cela se déroule sans soucis. Après un mois, si on secoue un fruit, on peut déjà entendre les graines bouger à l’intérieur, la pulpe a disparu. A ce stade, il est possible de cirer la coloquinte pour lui conserver un bel aspect.