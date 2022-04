Les collections privées, de véritables poules aux œufs d’or pour les maisons d’enchères

Pour Christie’s, il s’agit de la plus "importante collection américaine à arriver sur le marché cette saison". La maison de François Pinault mettra aux enchères, en mai, douze œuvres d’art ayant appartenu à la philanthrope américaine Anne Bass. Elle les exposait dans son luxueux appartement new-yorkais de la Cinquième Avenue. Parmi les pièces en vente se trouvent deux toiles monumentales de Mark Rothko, intitulées "Untitled (Shades of Red)". La première est estimée entre 60 et 80 millions dollars (entre 54 et 72 millions d’euros), et la seconde entre 45 et 65 millions de dollars (entre 41 et 59 millions d’euros).