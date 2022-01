Les collections permanentes du Musée royal de Mariemont désormais accessibles gratuitement

Implanté au cœur d’un domaine de 45 hectares, le musée abrite l’une des plus importantes collections publiques belges. Elle a été léguée il y a plus d’un siècle par son fondateur.

Des trésors des plus grandes civilisations du monde, de la Rome antique à la Chine ancienne, en passant par l’Egypte des Pharaons et le Croissant fertile, y côtoient ceux de notre propre Histoire, celle du Hainaut et de la Belgique.

Le Musée royal de Mariemont est situé chaussée de Mariemont, 100 à Morlanwelz. Il est accessible du 1er octobre au 31 mars de 10h00 à 17h00 et d’avril à septembre de 10h00 à 18h00. Le Parc, quant à lui, est ouvert tous les jours.