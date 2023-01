Les collections de la Loterie Nationale sont désormais conservées à la Bibliothèque Royale de Belgique

À partir de 1978, le traditionnel tirage de la loterie se voit doubler de celui du Lotto. Quelques années plus tard, ce sera la valse de l’apparition d’une kyrielle de jeux : Presto, Joker, Subito et Cie ! C’est le 19 avril 2002 que la Loterie Nationale devient société anonyme de droit public " chargée d’organiser de manière socialement responsable, fiable et sûre des loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard afin de canaliser le désir de jeu, et qui en reverse les bénéfices à la société sous forme de sponsoring et de subsides. "