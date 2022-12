Les Collectionneuses Rothschild s’exposent à la Boverie à Liège

Depuis le 19e siècle, la dynastie Rothschild est synonyme de réussite dans le monde de la finance, synonyme aussi de richesse intellectuelle et artistique. Derrière ce nom se cache en effet un patrimoine insoupçonné. Dans les mentalités de la société bourgeoise du 19e siècle, l’art est surtout considéré comme une affaire d’hommes. Toutefois, affranchies de leur père ou de leur mari, plusieurs femmes de la famille ont été des collectionneuses, bâtisseuses et mécènes à la personnalité singulière. Si elles restent relativement oubliées dans l’histoire de l’art, elles ont pourtant contribué d’une manière significative à l’enrichissement du patrimoine historique et des collections des musées français par leurs dons et legs considérables.

Conçue en partenariat avec le musée du Louvre, l’exposition, inédite, retrace le goût et la personnalité de neuf femmes de la branche française de la famille.

À travers une sélection de plus de 350 œuvres issues d’une quarantaine d’institutions et collections privées françaises, l’exposition propose un parcours émaillé de peintures de différentes époques (tableaux de la Renaissance italienne, Fragonard, Chardin, Delacroix, Cézanne, Renoir, Sisley, Egon Schiele…), de sculptures (Rodin, Camille Claudel…), de mobilier, d’objets d’art décoratif, d’instruments de musique, d’objets cultuels, de bijoux et de porcelaines, des objets d’art africain et d’Extrême-Orient. L’ensemble, assez éclectique, témoigne de l’histoire du goût et du collectionnisme au fil des 19e et 20e siècles.