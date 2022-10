Les "Collectionneuses Rothschild" s’exposent à la Boverie à Liège

Ces 350 œuvres issues de 40 institutions françaises et de collections privées ont été réunies au XIXe et au XXe siècles par ces neuf femmes oubliées des livres d’histoire de l’art : " Les femmes n’apparaissent pas dans la bibliographie et on n’avait pas identifié leurs collections qui sont très variées. Il n’y a pas de modèle type puisque certaines héritent de collections importantes, et puis d’autres ont pris des chemins de traverse comme Mathilde de Rothschild qui va collectionner les têtes de mort, ou Alice, qui collectionne les pipes ", précise Pauline Prevost-Marcilhacy, spécialiste des collections Rothschild.