Les collectionneurs d’art n’ont d’yeux que pour Picasso et Warhol

Les acheteurs d’art sont un public averti aux goûts très affirmés. Ils recherchent les œuvres de certains artistes plus que d’autres pour étoffer leur collection personnelle. Le dernier rapport semi-annuel d’Artnet se penche sur les grands noms de l’art qui suscitent le plus les convoitises.

Pour ce faire, Artnet a analysé les artistes les plus recherchés sur sa plateforme de vente en ligne entre le 1er janvier et le 20 mai derniers. Il en ressort que Pablo Picasso reste une valeur sûre dans un marché de l’art marqué par une frilosité ambiante. Les deux multinationales des enchères, Christie’s et Sotheby’s, ont vu leurs ventes considérablement ralentir depuis le début de l’année 2023, ce qui prouve que les collectionneurs ne sont plus prêts à acheter à n’importe quel prix.

Malgré tout, Picasso reste une des signatures les plus convoitées. Il figure ainsi à la première place des artistes les plus en vogue sur Artnet – une position qu’il occupait déjà en 2013. Pourtant, des indicateurs laissent penser que le marché du peintre espagnol ne serait plus aussi flamboyant qu’il y a quelques années. Ses œuvres ne se vendent pas aussi bien qu’auparavant, selon El Pais qui s’appuie sur des chiffres de la plateforme de vente MutualArt. Son influence sur les artistes actuels semble aussi s’effriter alors qu’il est rattrapé par le mouvement #MeToo, en raison des relations tumultueuses qu’il entretenait avec les femmes de sa vie.

S’il est moins controversé que Picasso, Andy Warhol n’en reste pas moins extrêmement populaire auprès des acheteurs d’art. Il figure à la deuxième place du classement d’Artnet, tout comme en 2013. Toujours si célébré et exposé, le pape du pop art est une star des salles de vente. Son portrait de Marilyn Monroe, "Shot Sage Blue Marilyn" (1964), a été adjugé pour 195 millions de dollars chez Christie’s en 2022, et est ainsi devenu l’œuvre du XXe siècle la plus chère jamais vendue aux enchères.

Contrairement en 2013, Joan Miró ne figure pas à la troisième place du classement d’Artnet mais à la septième. Le peintre catalan a été détrôné par Yayoi Kusama. Du haut de ses 94 ans, l’artiste japonaise est la seule femme à figurer dans le palmarès d’Artnet. Un exploit qu’elle doit à son univers fantasmagorique et délirant, où les pois sont déclinés à l’infini. Marc Chagall, David Hockney et Gerhard Richter s’illustrent également dans le classement des artistes les plus recherchés des collectionneurs d’art, contrairement à Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein et Salvador Dalí, qui l’ont quitté depuis 2013.

Découvrez l’intégralité du top 10 d’Artnet ci-dessous :

1 – Pablo Picasso

2 – Andy Warhol

3 – Yayoi Kusama

4 – Marc Chagall

5 – David Hockney

6 – Gerhard Richter

7 – Joan Miró

8 – Alexander Calder

9 – Henri Matisse

10 – Damien Hirst