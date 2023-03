Les coffres-forts privés remplacent peu à peu le service des banques

C’est une image qu’on a tous dans la tête : une chambre forte, dans le sous-sol d’une banque, protégée par une porte blindée. Est-ce que ce sera bientôt de l’histoire ancienne ? Les banques délaissent de plus en plus leur service de coffre-fort. 7 coffres sur 10 seraient vides et les banques enregistrent une diminution annuelle de 10 à 15%. La dématérialisation des titres a accéléré le mouvement, tout comme la diminution du nombre d’agences.

Certaines sociétés se sont engouffrées dans la brèche. Elles exploitent d’anciennes salles de coffres. Par exemple, à Mons, l’ancienne chambre forte de la banque nationale vient tout juste de reprendre du service. Certains vendeurs de coffres-forts enregistrent une forte croissance de leurs ventes.