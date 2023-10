Les "coffee badgers", ces salariés qui feignent d'être de retour au bureau.

Si tous ces efforts peuvent sembler vains, le "coffee badging" est une pratique répandue dans le monde du travail. Plus de la moitié des travailleurs hybrides, c’est-à-dire ceux qui allient présentiel et distanciel, s’y sont déjà adonnés (58%) selon l’édition 2023 de l’enquête "State of Hybrid Work" d’Owl Labs.

62% des hommes confient avoir recours à cette technique, contre seulement 38% des femmes.

Les millennials sont davantage des "coffee badgers" (63%) que les représentants des générations X (54%) et Z (43%) ou encore les baby-boomers (38%).

Mais quel que soit le profil des adeptes du "coffee badging", l’existence même de ce phénomène montrerait à quel point le présentéisme est contre-productif. Il pousserait les employés à utiliser leur énergie pour se montrer au bureau au lieu de s’en servir pour être performants.

De plus, étant conditionné par le regard de l’autre, il contribuerait à créer une culture d’entreprise basée sur le manque d’autonomie et la défiance. Ce qui aurait pour conséquence de décourager et surtout de désengager n’importe quel salarié.