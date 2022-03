Les coachs de The Voice Belgique ouvrent les lives de la saison 10 dans une ambiance de folie !

Après plus de neuf semaines de Blinds Auditions et de K.O., il est temps d’inaugurer le moment le plus important de l’aventure. Les talents de chaque équipe vont devoir concourir en direct sur la grande scène de The Voice Belgique et devant un public de folie. Qui sera le prochain à succéder à Jérémie Makiese, grand gagnant de la saison 9 et représentant belge au Concours Eurovision de la chanson 2022 ? Pour fêter cette étape cruciale et point d’orgue de la saison, les quatre coachs ont décidé de livrer une performance marquante. C’est sur un titre soul que les quatre coachs de la saison 10 ont décidé d’ouvrir la première soirée des Lives de The Voice Belgique. Sorti en 1970, le titre "I Wish" de Stevie Wonder a été numéro 1 dans le classement Billboard Hot 100. Typh Barrow, Christophe Willem, BJ Scott et Black M reprennent ce titre qui est considéré comme la meilleure piste funk de la carrière de Stevie Wonder.