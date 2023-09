Les clubs de spéléologie vous ouvrent leurs grottes ce week-end

Un peu partout en Wallonie plusieurs groupes de spéléologues participent aux journées de la spéléologie. De quoi accueillir les curieux du monde souterrains et organiser des initiations. Souvent accessibles au plus grand nombre. En province de Namur, plusieurs "spots" seront pris d’assaut ce week-end du 30 octobre et du 1er novembre. Comme le célèbre "Trou d’Haquin" à Lustin, mais aussi le "Trou de l’église" à Mont-Godinne, le Porche de Nou Maulin à Rochefort. Ou la grotte de Sprimont à Floreffe, où Gaëtan Rochez organisera des initiations. Il est venu nous en parler ce jeudi dans l’émission Namur Matin sur Vivacité. A découvrir ci-dessus.