Les clubs de Liga en campagne : "Dans nos stades, il n’y a pas de place pour le racisme"

La Liga va demander de disposer de davantage de compétences pour sanctionner les clubs dont les supporters sont coupables de comportements racistes.



Selon la loi espagnole, La Liga ne peut actuellement qu’identifier et signaler les incidents. Les sanctions judiciaires sont rarement prononcées. Elle souhaite à présent que la législation soit modifiée afin qu’elle ait le pouvoir d’imposer des sanctions telles que le huis clos ou des amendes financières. "La Liga va demander plus de pouvoirs de sanction, dans le but d’être plus souple et efficace dans la lutte contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport."



La Liga veille à l’identification et le signalement de tels comportements dans les stades de football depuis des années, mais se sent impuissante lorsqu’elle observe le peu de suites données à ses signalements.