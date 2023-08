Sur le pont ce jeudi pour espérer gratter un ticket pour les poules de la Conference League, Gand et Genk ont connu une soirée riche en émotions.

Côté buffalo, où on était opposé à l’APOEL Nicosie, on a tranquillement fait le taff, sans forcer mais en s’imposant au prix d’un sprint final parfaitement maîtrisé. Dominateurs dans le jeu (7 tirs cadrés à 2), les Gantois ont d’abord pris les devants en fin de match, quand le très jeune Malik Fofana (18 ans !), monté au jeu 12 minutes plus tôt, a profité d’une frappe déviée pour ouvrir la marque.

Sur du velours, les Gantois ont ensuite définitivement mis fin au suspense dans les arrêts de jeu, quand le Coréen Hyun-Seok Hong se chargeant de planter le but du break.

Avec cette victoire méritée, les hommes de Hein Vanhaezebrouck prennent donc une sérieuse option en vue d’une qualification pour les poules de la Conference League. Restera désormais à finir le travail en terres chypriotes.