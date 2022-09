Les clubs belges invaincus en Europe, une exception qui fait du bien au coefficient UEFA

Trois victoires (FC Bruges, Union Saint-Gilloise et Gand) et un partage (Anderlecht). C’est le bilan de la semaine pour les clubs belges engagés en Champions, Europa et Conference League. Un joli tir groupé qui vient confirmer le beau départ de nos représentants en Europe.

Si bien qu’après deux journées disputées dans les différentes compétitions, les clubs belges restent tout simplement invaincus sur la scène européenne. Notre pays est le seul des 35 pays engagés en Europe dont les clubs engagés n’ont pas perdu le moindre match. Seule la Hongrie peut en dire autant même si les Magyars sont représentés uniquement par le Ferencvaros (auteur d’un 6 sur 6 en Europa League).