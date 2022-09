Les clubs anglais ont-ils perdu la tête ? Les 5 plus gros transferts d’un mercato international complètement dingue

Il n’a que 22 ans, à peine plus de 100 matches pros dans les guibolles, et pourtant Manchester United n’a pas hésité une seconde à sortir le chéquier et débourser 95 millions pour s’offrir Antony.

Un prix exorbitant, qui a fait bondir pas mal de supporters mancunien, qui vient confirmer une chose : les clubs anglais sont décidément sur une autre planète en termes de transferts.

Technique, déroutant, mais relativement inexpérimenté à ce niveau-là de la compétition, l’ailier brésilien débarque donc à United avec une belle pancarte placardée dans le dos : celle de 2e transfert le plus onéreux de l’histoire des Red Devils derrière Paul Pogba.

On compte sur Erik ten Hag (son ancien entraîneur qui a sans doute fait des pieds et des mains pour le transférer) pour le mettre à l’aise et lui offrir une place au chaud en tant que titulaire dans son onze de base.