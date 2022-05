Les climatosceptiques, une espèce en voie d’extinction ?

Comme dans le film, ce climatologue a essuyé des attaques personnelles et une remise en cause de ses conclusions scientifiques publiées dans le rapport du GIEC de 2001, son fameux graphique en "stick de hockey" qui montrait à quel point le réchauffement climatique s’est accentué avec l’usage des combustibles fossiles.

Dans ce podcast, il explique que l’industrie fossile a, depuis, changé de tactique : elle ne sème plus le doute dans nos esprits sur les questions "le climat change-t-il ?" ou "l’humain y est-il pour quelque chose ?". Aujourd’hui, elle sème : "le progrès technologique va nous tirer de là" (alors on ne change pas et on attend) ou alors "nos efforts ne suffiront pas !" (alors on ne change pas et on attend).

Cet épisode débarque aussi dans la chambre d’université de Femke Nijsse, une jeune chercheuse passionnée qui dédie dix à quinze heures de son temps libre chaque semaine, bénévolement, à corriger les fake news sur le climat. Elle ratisse Wikipedia comme d’autres nettoient les plages. Et comme avec les châteaux de sable, c’est un chantier toujours à recommencer.

Bienvenue dans cette virée sonore au pays du doute, du déni et des écrans de fumées.

"Après nous, les mouches ?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement, disponible sur les plateformes de podcast. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches !" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage : Miossec "Après nous les mouches"

Avec Michael E. Mann, Vinz Kanté (@limitofficiel), Femke Nijsse à l’Université d’Exeter et Amandine en pleine manifestation.

