Les climatosceptiques de plus en plus virulents sur les réseaux sociaux contre les défenseurs de l’environnement

Face à ce déferlement de haine et de violence, la jeune Adélaïde, qui avait 18 ans à peine lors du début du mouvement Youth for Climate, a d’abord été déstabilisée, principalement par les attaques sexistes et sur sa personne. Mais très rapidement elle a compris : "L’immense majorité des attaques ne portaient jamais ou presque sur le fond des questions de climat, jamais je n’ai douté du bien-fondé de ma démarche qui s’appuie sur des décennies d’études scientifiques et sur le simple constat des faits ! Les preuves du réchauffement s’accumulent malheureusement et il n’y a plus grand monde aujourd’hui sur les plateaux de télé ou dans la presse pour nier que le réchauffement existe bel et bien".

Les attaques se concentrent surtout sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. Et Adelaïde Charlier, plus convaincue que jamais, conseille : "Être bien entourée pour faire face à ces messages haineux et si l’on peut, tout simplement les ignorer."