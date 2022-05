Les clés de la réussite pour un beau camélia au jardin

A l’abri des courants d’air froids, des rayons brûlants du soleil. Plus la terre reste fraîche en été, plus il résiste au soleil. N’hésitez pas à le planter sous le couvert de grands arbres feuillus en évitant la proximité de gros arbres à enracinement superficiel qui pompent toute l’eau. La présence d’un auvent protège les fleurs les plus fragiles des intempéries et évite notamment aux fleurs blanches de rouiller. Epargnez-lui l’exposition Est que le soleil d’hiver chauffe trop rapidement après une nuit froide.