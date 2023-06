Les clés de la réussite de la culture des carottes

Les graines de carottes, ce sont des toutes petites graines fines. En plus de ça, la carotte est un légume racine, elle donc va descendre dans la terre. Quand on commence à semer, on retire le paillage, on retire les cailloux, on vérifie que le sol bien lisse et bien fin. Une fois le sol prêt, qu’il est bien lisse, on va pouvoir semer.