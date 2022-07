Les clés de la médecine moderne se trouvent parfois dans les textes sacrés

Le Dr Fréderic Saldmann a bien sûr dû faire un tri parmi ces recommandations. Certaines étaient fausses au regard de la science actuelle. Ainsi, les femmes, dans certaines cultures, étaient éloignées pendant leurs règles, on ne les touchait pas. "C’était des peurs archaïques qui ne rimaient à rien, parce que les règles, c’est sain et naturel."

D’un autre côté, les anciens avaient trouvé des façons de se soigner formidables, pour une durée de vie plus longue, mais aussi pour une meilleure qualité de vie. Toutes ces cultures nous ont transmis des textes, basés sur l’observation et le bon sens, qu’on a complètement oubliés.

Le tantrisme, par exemple, dans l’Inde ancienne, consistait à arriver à une spiritualité intense par la sexualité, fusion du corps et de l’esprit pour célébrer le couple, via un contrôle de l’éjaculation, de la respiration et des points d’excitation.

En matière de sexualité, par ailleurs, il faut savoir que 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l’espérance de vie en bonne santé pour les femmes comme pour les hommes. Via les textes, on découvre aussi l’importance du périnée dans la sexualité. Le livre propose donc 3 minutes d’exercices bien précis du périnée par jour, qui vont faciliter l’orgasme et empêcher les fuites urinaires chez la femme et assurer une érection ferme et stable chez l’homme.