Les clés d’une parentalité sécurisante

Après une ère de laxisme, de permissivité, les choses tendent à changer, on comprend l'importance pour les enfants d'un cadre clair, précis et constant. Cela implique d'instaurer des limites au quotidien, cohérentes, cohésives entre les parents, et cela dès l'âge de 18 mois, préconise Mélanie Bilodeau.

Sans cadre, les enfants vont très souvent protester, s'opposer, et vivre beaucoup de frustrations, parce que la permissivité est insécurisante.

Mais il ne faut pas tomber dans la surprotection et l'hyperparentalité. La question à se poser est : je réponds au besoin de qui en faisant cela ? Est-ce que je réponds au besoin de mon enfant ou à mon besoin à moi ?

Le modèle conceptuel de la parentalité sécurisante que propose Mélanie Bilodeau est basé sur la sensibilité parentale. C'est-à-dire prendre le temps de se questionner sur comment on se sent, sur comment on vit les choses. A-t-on le sentiment de faire la bonne chose ? "Si la réponse est oui, c'est qu'on est connecté à sa sensibilité parentale et fort probablement, on sera un parent sécurisant." Elle conclut :