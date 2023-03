Les classes moyennes de plus en plus touchées par la précarité énergétique

Les parents solo, les personnes isolées et les femmes sont surreprésentés dans les ménages en situation de précarité énergétique. Les seniors ne sont pas épargnés non plus : 26% des 65 ans et plus vivent cette forme de précarité, contre 11,6% des 18-49 ans.

Le service de médiation de dettes submergé

Face à la crise énergétique traversée en 2022, nul doute que ces tendances sont encore exacerbées. Preuve que les ménages ont de plus en plus difficile à faire face aux factures : le service de médiation de dettes est submergé. "C'est du jamais vu. C'est une année hors normes" commente Eric Houtman, médiateur fédéral de l'énergie.

En 2022, le service fédéral de médiation de l'énergie a reçu 26 920 plaintes, ce qui représente une augmentation de 300% par rapport à 2021 (qui avait déjà été une année-record).

Au CPAS de Bruxelles, les demandes d'aide "énergie" ont doublé en un an, entre 2021 et 2022.

Du côté d'Infor GazElec, le centre d'information bruxellois pour les consommateurs d'électricité et de gaz, on constate une augmentation de 100% des demandes en 2022, avec un grand bouleversement au niveau de la population concernée: la classe moyenne est surreprésentée, alors qu'elle était marginale avant.