Les classes inclusives en Fédération Wallonie-Bruxelles : des bénéfices pour tous les élèves

C’est à Herve que Joëlle a rendez-vous pour parler d’inclusion en milieu scolaire. Depuis 2018, cette école ordinaire accueille une classe un peu particulière dite : classe inclusive. Comme l’explique la directrice qui a été à la base ce projet, le principe est très simple :

C’est une classe de l’enseignement spécialisé qui est implémentée dans une école ordinaire.

Il est important de comprendre une chose, on parle de classe inclusive et non d’école inclusive, même s’il s’agit d’un projet global porté par tout le corps enseignant. Dans ce cas précis, c’est l’école spécialisée la courte échelle d’Andrimont qui a ouvert une classe au sein de l’établissement communal.

La mise en place a été très simple. Au niveau logistique, il faut uniquement un local et l’accord du pouvoir organisateur (PO). Le second point important était de mettre les parents des élèves au courant du projet. "Tout s’est très bien passé, mais il était vraiment important que tout le monde soit partant pour que ce projet fonctionne ! On a mis en place un système de parrainage. Un élève de l’ordinaire s’occupe d’un élève de la classe inclusive à la récréation où il lui montre où se trouve la fontaine pour aller remplir sa bouteille d’eau… ", précise Isabelle Allelyn.

La Fédération Wallonie Bruxelles octroie un mi-temps d’aide à chaque classe inclusive sous forme d’un mi-temps de coordination. Il s’agit d’une personne qui vient dans la classe inclusive pour aider à des projets, accompagner les enfants qui vont dans les classes ordinaires ou dans la classe inclusive ou encore à des tâches plus ponctuelles.

Et les bénéfices sont nombreux, cette directrice en est convaincue :