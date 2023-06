Les classements après la 8e et dernière étape du Tour de Suisse : Skjelmose remporte le général, van Aert gagne le classement par points

Juan Ayuso a remporté la huitième et dernière étape du Tour de Suisse, un contre-la-montre de 25.7km entre St Gallen et Abtwil. L'Espagnol a devancé Remco Evenepoel de 8 secondes et Mattias Skjelmose de 9 secondes.

Au général, Mattias Skjelmose a conservé sa première place pour 9 petites secondes devant Juan Ayuso. Remco Evenepoel termine troisième à 45 secondes, alors que le seul changement dans ce top 3 est la chute de Felix Gall, 2e avant l'étape, et qui boucle ce Tour de Suisse à la 8e place à 3:25 après un très mauvais chrono terminé à la 91e place. On retrouve deux autres Belges dans le top 10 puisque Cian Uijtdebroeks termine à la 7e position, à 3:04 du vainqueur final, alors que Dylan Teuns est 9e à 4:29.

Wout van Aert, cinquième du chrono, remporte le classement par points, devant Evenepoel et Skjelmose. Le classement de la montagne est, quant à lui, revenu à Pascal Eenkhoorn, devant Higuita et Ayuso.

Le podium du meilleur jeune est, lui, exactement le même que le classement général avec Skjelmose devant Ayuso et Evenepoel. Cian Uijtdebroeks est quatrième.