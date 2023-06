Les classements après la 4e étape du Tour de Suisse : Gall confisque le jaune, Evenepoel souffre mais fait la bonne opération

Quelle étape encore une fois ! Déjà très indécis mardi pour la 3e étape, le Tour de Suisse nous a encore tenus en haleine ce mercredi avec une dernière montée vers Dorben (18,9km à 5,6%) qui a fait mal à un peu tout le monde.

Grand vainqueur de ce 4e opus, l'Autrichien Felix Gall qui n'en finit plus d'impressionner. Déjà 2e la veille, le coureur de AG2R Citröen s'est envolé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée pour ne plus jamais être rattrapé. Grand animateur de ce Tour de Suisse jusqu'à présent, il fait coup double : une 1e victoire en carrière et surtout... le maillot jaune ! Il déloge en effet de deux petites secondes un Mattias Skjelmose étonnamment passif dans la dernière ascension.

De son côté, Remco Evenepoel est, lui, passé par toutes les émotions. Lâché dans les premières portions de la dernière ascension, il a d'abord montré de gros signes de faiblesse. Avant de revenir à son rythme, en jouant à l'accordéon. De retour pour de bon parmi le groupe des favoris, il s'est permis une petite attaque à 5km de l'arrivée, avant de sprinter pour les bonifications et d'arracher la 2e place. Malgré un coup de mou, il fait donc paradoxalement la bonne opération. Notons que le Top 3 au général se tient désormais en 16 secondes.

Perdant du jour, Juan Ayuso, qui a dû lâcher très tôt dans l'ascension et qui perd des places. Monté à son rythme, il limite néanmoins la casse.

Du côté des maillots distinctifs, on notera la prise de pouvoir de Lilian Calmejane au classement du meilleur grimpeur.