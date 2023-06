Les classements après la 2e étape du Tour de Suisse : Evenepoel reprend une seconde, van Aert meilleur sprinteur

La deuxième étape du Tour de Suisse s’est jouée au sprint et le classement général n’a donc que très peu bougé. Remco Evenepoel a tout de même profité d’un des deux kilomètres chronométrés pour aller récupérer une seconde à Stefan Küng, le leader du classement général.

Derrière le Suisse, on retrouve Remco Evenepoel à la deuxième place à 5 secondes du leader et Wout van Aert, troisième avec six secondes de retard.

En terminant troisième ce lundi, Wout van Aert s’empare du maillot du classement par points. Le maillot du classement de la montagne est sur les épaules du Canadien Nickolas Zukowsky qui était présent dans l’échappée du jour. Remco Evenepoel reste, lui, maillot blanc de meilleur jeune.