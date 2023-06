Les classements après la 1e étape du Tour de Suisse : Küng premier maillot jaune, Evenepoel et van Aert sur le podium

Sur papier, ce chrono de la 1e étape du Tour de Suisse ne devait pas créer, de par sa longueur (12,7km) et son profil (plat) de trop gros écarts. Dans les faits, cela s’est confirmé puisque les différents favoris sont globalement restés dans un mouchoir de poche.

A l’arrivée, c’est le local de l’étape, Stefan Küng, qui s’est montré le plus véloce. Il s’impose et endosse le premier maillot jaune de la semaine. A l’arrivée, il devance deux Belges, Remco Evenepoel (2e, +6 secondes) et Wout van Aert (3e, + 10).

Magnus Sheffield (+11') et Johan Price-Pejtersen (+17') complètent le podium. Petite déception pour Stefan Bissegger, favori proclamé de ce premier opus et rélégué à la 8e place (+20').

Du côté des favoris, Juan Ayuso signe un joli Top 10 (10e, +25'), juste devant son coéquipier Jay Vine (12e, +27') alors que Romain Bardet limite la casse et prend la 25e place (+39'). Tom Pidcock est plus loin, en queue de Top 50 (+49'), juste derrière Nelson Powless (43e, +46').

Lundi, le parcours va déjà se durcir avec une étape vallonnée qui pourrait sourire à un sprinteur costaud type Wout van Aert. A moins que l’échappée ne vienne damer le pion à tout le monde ?