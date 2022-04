Les citoyens contre un projet de 55 maisons à Vielsalm

Un projet immobilier conséquent sème la discorde dans le village de Burtonville, à Vielsalm, non loin du zoning. Un promoteur Malmédien souhaite y construire 55 maisons sur une superficie de 5,5 ha. Les citoyens sont contre.

Le village de Burtonville compte à peine une cinquantaine de maisons. Ses habitants ne souhaitent donc pas voir leur village doubler dans les années futures. Une réunion d'information publique s'est tenue la semaine dernière durant laquelle de nombreuses craintes ont été émises. Parmi les habitants présents, le chef de file de la minorité et citoyen de Burtonville, François Rion: " Ce projet n'a aucun intérêt, dit-il. En matière de protection de la ruralité, on est assez loin du compte. Les habitants n'y gagneront rien. Il y a une course à l'intensification de l'urbanisation parce que des promoteurs veulent faire du pognon et encore du pognon. Rien de plus. Ce nouveau quartier sur des terres agricoles n'a aucune utilité."

De son côté, le bourgmestre Elie Deblire affirme que le Collège ne s'est pas encore prononcé, le projet n'en est qu'à l'étude d'incidences. Il tient cependant à rassurer: "Je pense que certaines personnes ont compris que ce n'est pas une cité qui allait être construite sur les hauteurs de Burtonville, contrairement à certaines rumeurs, explique-t-il. Plusieurs craintes concernent la mobilité. Toutes les questions soulevées devront obtenir une réponse durant l'étude d'incidences. Le Collège se prononcera ensuite."

Les citoyens, quant à eux, ont quinze jours pour émettre leurs éventuelles remarques.