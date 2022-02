Les citoyens américains devraient partir

Est-ce l'ultime mise en garde ou l'un des nombreux épisodes de dramatisation du contentieux? Les séquences se sont succédées les unes aux autres depuis la début de la confrontation. Entre signes alarmistes et appels à la diplomatie, de part et d'autre. La Russie et l'Ukraine ont annoncé par ailleurs qu'ils n'étaient pas parvenus à enregistrer de progrès dans leurs discussions avec des officiels allemands et français pour résoudre le conflit séparatiste de l'Est de l'Ukraine. L'émissaire ukrainien, Andriyi Yermak a indiqué que s'il y avait toujours des désaccords, "il y a une volonté de continuer et une volonté de négocier". Les négociateurs de cette rencontre en format dit "Normandie" ont prévu une nouvelle rencontre au mois de mars.