Les circonstances de composition du fameux concerto pour violoncelle de Dvorak

Mais, alors qu’il est à New York, dans les années 1890, Antonin Dvořák assiste à un concert et y entend le deuxième concerto pour violoncelle du professeur de violoncelle Victor Herbert. Il se décide alors à composer ce concerto que son ami Hanuš Wihan lui réclame tant.

Le premier mouvement est grave et peut-être faut-il y voir les événements qui ont jalonné l’écriture de cette œuvre, d’abord le décès d’une de ses amies proches et puis la maladie cardiaque de Joséphina, sa belle-sœur et la femme qu’il a aimée. A la mort de Joséphina et alors que son concerto est déjà achevé, Dvořák va reprendre l’une des mélodies préférées de sa belle-sœur, à savoir le lied Lasst mich allein (Laissez-moi seul), issu de son opus 82 et il va l’introduire dans le final de son concerto pour violoncelle.

Ce mardi, vous pourrez l’entendre sous les doigts de la Belge Stéphanie Huang. Le concerto sera également joué ces jeudi et samedi prochains.