Les cinq tendances food de cet été 2023 : ce que vous allez voir dans les restos

La météo nous annonce un été sublime, fait de soleil et de températures estivales. Un temps propice aux barbecues et aux salades mais aussi aux soirées douces et farniente pendant lesquelles on commande ou on décide d’aller au resto.

Quelles seront les grandes tendances food et boissons de cet été 2023 selon la plateforme de commandes en ligne Deliveroo ?

Le swicy

Encore un mot à rajouter à votre vocabulaire, le terme "swicy" désigne la fusion d’éléments sucrés et épicés dans un même plat. Comme l’aigre-doux mais avec des épices à la place de l’aigre. Les notes épicées sont contrebalancées par une touche sucrée qui apaise un peu le palais et l’estomac.

L’ affogato

un dessert italien à base de crème glacée, dans lequel une boule de glace à la vanille est recouverte d’un espresso chaud dans une tasse. Affogare signifie "noyer" en italien, et la boule de glace se noie plus ou moins dans l’espresso. Un dessert qui est déjà très tendance sur TikTok puisque le hashtag compte pas moins de 152 millions de vues.

L’huile d’olive

Rien à voir avec la crise de l’huile d’olive qui se profile depuis quelques semaines dans les rayons des supermarchés. On vous parle ici de l’huile d’olive qui sera présente cet été dans des préparations où l’on ne l’attend pas forcément. Comme par exemple dans le café ! C’est Starbucks qui a lancé la tendance au niveau mondial avec son Oleato. Mais vous pourrez aussi la retrouver dans la glace vanille ou dans les pralines… à tester.

La glace

Vous ne l’avez pas vu venir celle-là… de la glace en été, grosse surprise cette tendance. Bref, vous mangerez probablement pas mal de glace cet été et c’est tant mieux pour vous, il y a plein de chouettes adresses qui fleurissent partout dans le pays.

Moins d’alcool

Le fameux rosé de l’apéro, les mojitos en terrasse, les Spritz à la mer… Tchao l’alcool cet été, les boissons sans alcool ont le vent en poupe depuis quelques années, surtout depuis que nous avons tous commencé à repenser nos habitudes de consommation après la pandémie. Vous allez voir pas mal d’options sans alcool dans les restos et les bars cet été, avec une montée en force des apéritifs tels que le Bitter ou le Crodino.

On vous laisse aller tester toutes ces tendances (ou pas, vous faites ce que vous voulez !).