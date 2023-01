Les cinq tendances à suivre au CES, le salon technologique de Las Vegas.

Les appareils connectés montent en puissance depuis près d'une décennie mais le marché reste très fragmenté, avec des dizaines de fabricants et de nombreuses normes et standards concurrents.

Sous l'égide de l'Alliance des standards de connectivité (CSA), plus de 550 sociétés ont collaboré pour définir un protocole commun, que les experts voient comme une révolution.

Avec la nouvelle norme, appelée Matter, dont la première version a été lancée en octobre, il sera désormais possible d'acheter un appareil de toute marque ou presque et de le connecter à l'écosystème existant de votre domicile, qu'il s'agisse des applications Alexa d'Amazon ou Nest de Google.

"Quelques produits ont déjà obtenu leur certification de conformité à ce nouveau standard et il y en aura encore bien d'autres dans les allées du CES", annonce Avi Greengart, du cabinet Techsponential. "On va voir des appareils Matter synchronisés avec des sonnettes (d'entrée), des aspirateurs et autres", ajoute l'analyste.